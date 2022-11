Acompañó edil a Sheinbaum en su conferencia

Con un “Jorge Cuesy” abarrotado el pasado sábado, Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, acompañada del edil Carlos Morales Vázquez, ofreció ante más de seis mil personas de diversos municipios del estado su conferencia magistral “Políticas Exitosas de Gobierno”, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Durante el evento, el edil capitalino Carlos Morales Vázquez destacó que compartir estas experiencias de buenas prácticas que han tenido éxito en la Ciudad de México, permite a la capital conocer y extrapolar al municipio, para seguir dando resultados positivos a los tuxtlecos, lo cual va de la mano con el reciente convenio firmado en el patio central de la Presidencia Municipal.

De este modo, ante la presencia del sector empresarial, turístico, educativo y político, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México compartió su conferencia magistral “Políticas Exitosas de Gobierno”.

Agradecimiento

Actividad en la que primeramente reconoció y agradeció estar acompañada del presidente municipal Carlos Morales Vázquez, para luego hablar de todas las acciones positivas que se han desarrollado en la capital del país.

Claudia Sheinbaum compartió las políticas exitosas que ha implementado su gobierno en materia de educación, conectividad y movilidad, asegurando que, bajo la responsabilidad que ha tenido su administración, se han invertido recursos públicos en favor de 1.2 millones de niñas, niños y jóvenes de la Ciudad de México, para que cuenten con becas para apoyar su desarrollo, así como a sus familias.

Finalmente, Claudia Sheinbaum resaltó que en la Ciudad de México, al igual que en el resto del país, se ha avanzado en materia de igualdad para las mujeres, quienes ahora tienen mayores posibilidades de participar activamente en sectores públicos, privados y sociales, por lo que continuarán trabajando con los ideales y valores de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.