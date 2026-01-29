Acordonan inmueble por desprendimientos

Luego de varias denuncias ciudadanas, personal de Protección Civil acordonó y colocó señalización preventiva en un inmueble con riesgo de derrumbe, ubicado en la calle Ramón Corona, esquina Benito Juárez, en el barrio de San Lucía en San Cristóbal de Las Casas.

Representaba un mayor riesgo porque la acera del lugar era el espacio de ascenso y descenso del pasaje colectivo, ruta María Auxiliadora-Mercado José Castillo Tielemans.

La medida -se dijo-, tiene como objetivo proteger la integridad de peatones y automovilistas, por lo que se solicitó a la ciudadanía evitar transitar a un costado del domicilio, mientras se atiende y resuelve la situación legal del inmueble.

Protección Civil exhortó a la población a respetar el acordonamiento y la señalización instalada, y a no retirarlos, ya que forman parte de las acciones preventivas para evitar accidentes.