Acoso callejero no es halago, es violencia: Castillo Atristain

La diputada local de Morena, Marcela Castillo Atristain, hizo un llamado a los 124 municipios de Chiapas y a sus consejos municipales a prevenir, sancionar y erradicar el acoso callejero, una forma de violencia que, afirmó, “vulnera la dignidad de las mujeres y limita su derecho a transitar libres y seguras”.

La legisladora describió las prácticas cotidianas que millones de mujeres viven por temor al acoso: “Historias de quienes cambian de banqueta porque alguien las sigue, de quienes apresuran el paso al escuchar comentarios fuera de lugar, de quienes evitan salir solas por la noche o modifican su ruta o su vestimenta por temor a ser acosadas”. Y lamentó que estas conductas se hayan normalizado.

“El acoso callejero no es un halago, no es una costumbre y mucho menos es una forma normal de convivencia. Es una manifestación de violencia”, subrayó Castillo Atristain, quien agregó con crudeza: “Siempre que me pongo a reflexionar en los hombres que lo realizan, pienso que no tienen madre”.

La morenista recordó que el acoso callejero ya está tipificado en la ley estatal, pero advirtió que los avances normativos “no son suficientes y no se traducen en acciones del día a día en el ámbito municipal”. Puso como ejemplo que “de nada sirve tener una ley estatal avanzada si la mujer que denuncia acoso en la calle se encuentra con una autoridad que minimiza su testimonio, que desconoce los protocolos o que termina responsabilizando a la víctima”.

Exhorto

Por ello, el exhorto busca que los ayuntamientos ejerzan plenamente sus atribuciones para: incorporar en sus bandos de policía y buen gobierno disposiciones claras contra el acoso callejero, fortalecer la actuación de las autoridades municipales, capacitar a los cuerpos policiales en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres, con protocolos de actuación inmediata.

Castillo Atristain destacó que Tuxtla Gutiérrez es uno de los municipios que ya ha incluido estas medidas en su normativa local, y llamó al resto de los 123 municipios a seguir ese ejemplo.

“No estamos creando nuevas competencias. Solamente estamos llamando a los municipios a que ejerzan plenamente sus atribuciones que ya les confiere la ley y que asuman las responsabilidades que les corresponden”, expuso.