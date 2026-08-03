Acoso debe ser denunciado: colectivos feministas

El reciente y trágico desenlace en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México ha removido los cimientos del sistema educativo nacional. Un docente, señalado por una alumna de presunto abuso sexual, difundió un video en redes sociales para desmentir las acusaciones, pero en el proceso reveló el nombre completo de la joven denunciante. Ante este panorama, colectivos feministas y de defensa de la niñez en Chiapas han alzado la voz para advertir a las familias sobre la urgencia de actuar ante cualquier señal de peligro.

“Como padres de familia, deben estar alertados sobre lo que ocurre en redes sociales sobre estas personas; el primer acercamiento que hacen es a través de mensajes. Por lo que para denunciar siempre es bueno acercarse a un adulto y pedir ayuda”, declaró Pilar Zenteno Maza, presidenta estatal de 50+1 Juvenil Chiapas. La líder social enfatizó que los agresores suelen utilizar plataformas digitales para ganar la confianza de los menores, por lo que la vigilancia parental y la comunicación abierta son las primeras barreras de protección.

Cifras oficiales

De acuerdo con los datos más recientes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en tan solo una semana se registraron 10 casos de abuso sexual, lo que representa un alarmante incremento del 40 % en las denuncias formales.

Sin embargo, especialistas advierten que la “cifra negra” —aquellos incidentes que jamás llegan a las autoridades— podría ser mucho mayor, ocultando la verdadera magnitud de la crisis.

Pero el problema no termina en la falta de denuncias. La Fundación Karla Velasco hizo un enérgico llamado a las y los diputados del Congreso del Estado; la organización exigió que se legislen sanciones más severas y efectivas contra quienes cometen estos delitos, especialmente cuando el agresor es menor de edad.