Acredita Violencia Política de Género en Reforma

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SX-TEPJF), modificó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech), en el expediente TEECH/JDC/100/2023, que tuvo por acreditada la obstaculización del ejercicio y desempeño del cargo de diversos funcionarios del Ayuntamiento de Reforma, así como la Violencia Política contra las mujeres en razón de Género (VPG), atribuida a la Presidenta y al secretario municipal del referido ayuntamiento.

La Sala Regional también ordenó su inscripción en los registros Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en materia de VPG.

Determinación

El Pleno de la Sala arribó a tal determinación dado a que quedaron acreditados los actos de obstaculización al ejercicio y desempeño del cargo de las demandantes.

Lo anterior, a partir de diversas omisiones de la Presidenta y Secretario, consistentes en proporcionarles información necesaria sobre los temas a tratar en las sesiones de cabildo; celebrar sesiones una vez por semana y no asentar dichas intervenciones en las actas; el no convocar a las funcionarias demandantes a los actos y eventos públicos efectuados por el municipio. Así como el no incluirlas en la exposición de las imágenes que publicaban en la red social del Ayuntamiento.

Todo ello constituyen hechos sistemáticos que las invisibilizaron en el ejercicio de su función pública, puesto que se dio un tratamiento diferenciado hacia ellas. Por lo que, al analizar tales omisiones y actos de manera concatenada, fue posible concluir que estos generaron violencia simbólica y por ende VPG.

Declaratoria

En consecuencia, se declaró la existencia de la VPG denunciada y se ordenó, como medida de protección, a la Presidenta y Secretario municipal, abstenerse de realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar o causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo de las demandantes, o que puedan constituir VPG.