Acreditan a guías con especialidad en alta montaña

Hombres y mujeres de Cacahoatán y Unión Juárez que conocen la zona del volcán Tacaná porque han vivido y trabajado en esa zona fueron acreditados como guías de turistas con especialidad en alta montaña, con lo que el turista de aventura que llegue a la zona y los contacte tendrá la certeza de que cuenta con expertos en atención y seguridad durante su ascenso a la cima del “coloso de fuego”

El Tacaná, punto final de la Sierra Madre de Chiapas y límite con Guatemala, tiene una altura superior a los cuatro mil metros de altura sobre el océano, lugar de cientos de quetzales, tapires, tucanes, pavones y cientos de aves, es sede anualmente de miles de visitantes que requieren protección y guía.

Por ello, personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de la Reserva de Biosfera del Volcán Tacaná, impartieron un diplomado de 200 horas de formación, acreditado por la Secretaría de Turismo (Sectur), enfocado en actividades de turismo de aventura en alta montaña.

Con lo que se tiene personal capacitado en un destino de naturaleza que ofrece una amplia gama de experiencias para los visitantes, el personal capacitado recibió conocimientos en seguridad, primeros auxilios, guía de turismo de aventura y conservación del medio ambiente que son puntos claves en el servicio que por años brindaban de manera empírica.

“La certificación de los guías comunitarios es el resultado del trabajo en equipo entre el Área Natural Protegida, la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas y demás autoridades, y esta colaboración demuestra el compromiso de las instituciones y la comunidad para promover un turismo responsable y sostenible en la región”, abundó.

Indicaron que la certificación de los guías comunitarios abre nuevas oportunidades para la comunidad, ya que podrán ofrecer servicios turísticos de alta calidad y seguridad a los visitantes del volcán Tacaná que ascenderán en fin de año, una de las temporadas altas, ya que son más de siete mil montañistas que escalan el coloso de la frontera sur.

Mencionaron que la certificación no solo beneficiará a la economía local, sino que también contribuirá a la conservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible de la región, por lo que este es un logro importante que reconoce su dedicación y esfuerzo para promover un turismo responsable y sostenible en la zona.