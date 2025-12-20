Acreditan proyecto de estudiantes de telesecundaria

El talento, la creatividad y el profundo arraigo cultural de las y los jóvenes chiapanecos trascienden fronteras. El proyecto “Humito, la ciencia detrás de la cocina ancestral de la Sierra Madre de Chiapas”, desarrollado por estudiantes de la Telesecundaria 945 “Aquiles Serdán Alatriste”, del municipio de Motozintla, obtuvo una Acreditación Internacional en la ExpoCiencias Nacional 2025 celebrada en Tampico, Tamaulipas, informó Jovani Salazar, director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech).

Al respecto, el titular de Aditech destacó: “los esfuerzos de las y los alumnos nos enorgullecen profundamente y enaltecen el nombre de Chiapas. Son prueba de que cuando la educación, la ciencia y la cultura se unen, el talento chiapaneco puede competir y destacar a nivel internacional”.

ExpoCiencias

Señaló que este reconocimiento representa una noticia que llena de esperanza y proyección al estado, al tiempo de subrayar que la ExpoCiencias Nacional es respaldada por La RED Mex, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, las Secretarías de Educación y Turismo, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico de América Latina (Milset Amlat).

Gracias a esta acreditación, Chiapas tendrá presencia en la International Science and Invention Fair, que se realizará en Indonesia en 2026, llevando al ámbito internacional el conocimiento ancestral, la ciencia y la identidad cultural de la entidad.

Hoy, Chiapas demuestra que su grandeza nace en las aulas, se fortalece con sus raíces y se proyecta al mundo mediante la innovación, el conocimiento y el orgullo de su juventud.