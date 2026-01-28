Activa brigadas de PC por frente frío No. 30

El frente frío número 30, que azota con lluvias fuertes a la región Norte del estado, deja afectaciones en varios municipios donde las brigadas de Protección Civil (PC) han desplegado constantes operativos, para garantizar la seguridad vial y atender reportes ciudadanos

La caída de material pétreo en el municipio de Tila generó la emergencia de los cuerpos de Protección Civil (PC) para atender el deslizamiento de tierra en la comunidad Cruz Verde, con apoyo de maquinaria pesada, para liberar los carriles de circulación y así restablecer el paso vehicular.

El reblandecimiento del suelo por las constantes lluvias generó deslizamiento de tierra en los tramos Amatán-Huitiupán (ejido Francisco Villa) y El Limoncito-San Antonio. Donde el material pétreo obstruía la circulación en su totalidad, mismo que ya fue liberado.

Brigadas realizan verificación y limpieza de caídas de rocas y deslaves en el tramo Puerto Café-Amatán; mientras que en Huitiupan se atendió una remoción de tierra en el tramo carretero federal, sin afectaciones a viviendas.

Pichucalco

Por su parte en el municipio de Pichucalco, el río del mismo nombre se encuentra al 100 % de su capacidad, bajo vigilancia constante, sin que hasta el momento presente afectaciones.

Asimismo, en el municipio de Juárez se reporta incremento en los niveles de los arroyos San Vicente y Tepate, así como en los ríos Pichucalco y Camoapa. Por ahora, todos se mantienen dentro de su cauce.

Lluvias aisladas

En el municipio de Reforma solo se han presentado lluvias aisladas, lo que no representa riesgo a la población. Las autoridades exhortan a evitar cruzar zonas de riesgo y mantenerse informada a través de los canales oficiales y a protegerse ante el descenso de la temperatura.