Activa IMSS vacunación en fin de semana

De manera extraordinaria, el IMSS activó puestos de vacunación para derechohabientes y sociedad civil en general los días sábados y domingos en sus unidades médicas y en una amplia cartera de parques en Chiapas.

Esto para atender y reducir la cifra de hasta 550 contagios de sarampión que se tienen reportadas a la fecha, confirmó el director del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez, en el marco del arranque de una jornada nacional de activación física, incluyendo partidos de exhibición rumbo al social Mundialito IMSS 2026.

En este contexto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Hermilo Domínguez, junto al titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del Instituto, Iván Camacho, coincidieron en la urgencia de tener una visión de atención integral a la salud.

Iniciativa

Por ello dijeron que impulsan el llamado Mundial Social, con torneos inclusivos en todo México, esto a fin de promover la salud integral y la cultura deportiva.

Dijeron que impulsar un mundial para todos y todas es una de las iniciativas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del director General del IMSS, Zoé Robledo, por lo cual se contempla aprovechar la robusta infraestructura de los Centros de Seguridad Social y Unidades Deportivas en el país.

El Mundialito IMSS contempla ser un semillero de talentos para el fútbol profesional en México, informó el titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, Iván Camacho Morales, al invitar a toda la población para participar en las diferentes entidades del país.

Categorías

Por su parte, Hector García Antonio, titular de la Coordinación de Cultura Física, explicó que la categoría de Futbol Femenil dirigido a mujeres de 18 a 23 años, mientras que Futbol Caminando es una modalidad inclusiva para hombres y mujeres en dos categorías: Plata 50 a 59 años y Oro de 60 a 69 años, bajo reglas que prohíben correr o barrerse.

Detalló que la categoría Trisomía 21 va dirigido a población que vive con síndrome de Down, a partir de los 14 años de edad, con lo cual reafirma el compromiso del Instituto con la inclusión total y el derecho al deporte para todos.