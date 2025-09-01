Activan alerta amarilla en la región Norte

La entrada de aire húmedo del mar Caribe en la península de Yucatán y la onda tropical número 29 ponen en alerta amarilla, por lluvias intensas, a la región Norte del estado. Las pasadas lluvias ya han registrado anegaciones y derrumbes de laderas, dejando incomunicado por horas a algunas poblaciones que sufren de apagones ante la caída de árboles sobres las líneas de conducción de energía eléctrica.

Esta onda tropical, que se desplaza sobre el sureste del país, en interacción con un canal de baja presión, propiciará lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, afectando la región Norte del estado, donde las anteriores precipitaciones que se han presentado ya han adelantado daños en esta zona, como las presentadas en la comunidad Nuevo Volcán Chichonal de Juárez, Chiapas, donde más de 45 viviendas y los domos del lugar fueron afectadas por los fuertes vientos. En Reforma, una tromba dejo sin energía eléctrica a la comunidad de Santa Cruz e incomunicado por varias horas la carretera Reforma –Juárez, debido a la caída de árboles sobre la carretera y las líneas de conducción de la energía eléctrica.