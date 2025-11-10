Activan alerta amarilla en la región Norte

Activan alerta amartilla que podría incrementar a alerta naranja en la región Norte de Chiapas, por el ingreso del frente frío número 13, que traerá un pronóstico de lluvias de fuertes a intensas con acumulado de 75 ml hasta 150, con fuertes vientos y descenso de la temperatura, según informó el delegado regional de Protección Civil, Francisco Velasco Cantoral.

Dijo que ya se llevó a cabo la sesión del Consejo Regional de Protección Civil para establecer la coordinación con los ayuntamientos y la población de esta región Norte, para estar preparados y atentos a cualquier contingencia mayor.

Indicó que las lluvias podrían incrementarse este lunes, según datos de años anteriores, por lo que esperan que este pronóstico no cambie a alerta naranja.

Se trabaja con los tres niveles de gobierno por lo que ya se encuentra en zona el ERI, quienes están alertando a la población de las zonas vulnerables a encharcamientos e inundaciones donde ya se cuenta con refugios temporales para salvaguardar la integridad física de las familias que pudieran resultar afectadas.

Ante la racha de fuertes vientos que se presentaran estos tres días de lluvias, el delegado exhortó a la población a asegurar sus techos y estar preparados.