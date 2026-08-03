Activan alerta de género en siete municipio

La Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM) inició la Atención y Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en siete municipios de Chiapas, confirmó su titular, Dulce María Rodríguez Ovando.

Explicó que recientemente se inició el proyecto de atención, con la participación de autoridades estatales, municipales, enlaces institucionales, organismos públicos y representantes de la sociedad civil, como parte de una agenda orientada a fortalecer la prevención, atención y seguimiento de las acciones en los municipios con declaratoria.

El proyecto representa el inicio de una respuesta coordinada y sostenida para atender una problemática que exige responsabilidad compartida entre instituciones, municipios y ciudadanía, dijo.

Entre las primeras acciones destacó la capacitación de servidoras y servidores públicos, el seguimiento sistemático de acciones y difusión permanente de contenidos preventivos con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad y atención territorial.

Declaratoria

Los municipios participantes con declaratoria son: Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Tonalá, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapa de Corzo y Villaflores.

La encargada de la política estatal interna reconoció que la violencia contra las mujeres en Chiapas requiere asumirse con seriedad institucional, diagnóstico claro y acciones sostenidas.

Confirmó que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo se comprometieron a trabajar teniendo como eje central enfrentar las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes.

Dijo que este proyecto estatal de capacitación, atención y difusión contempla una inversión de 471 mil 641 pesos con 45 centavos y tendrá un periodo de ejecución de julio a noviembre de 2026.