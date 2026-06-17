Activan alerta por consumo de hongos

En distintas regiones de Chiapas, el consumo de hongos silvestres se ha convertido en un hábito que, con la temporada de lluvias, propicia su crecimiento; ante esto, la Secretaría de Salud del Estado ha emitido una serie de recomendaciones para evitar consumirlos si no se les conoce.

De acuerdo con registros de la dependencia, en el territorio chiapaneco se han identificado alrededor de 250 especies, algunas comestibles, otras para uso medicinal y también las que son tóxicas.

Durante este periodo es común el ingreso de personas a los diferentes centros médicos por intoxicación ras el consumo de especies tóxicas. Históricamente, la región de Los Altos es una de las que cuenta con más municipios con antecedentes.

“La falta de conocimiento es lo que más genera las intoxicaciones; mandar al niño al bosque a recolectar los hongos o personas en estado de ebriedad ha generado mucha problemática”, aseguró Humberto Gutiérrez Robles, analista del Área Toxicológica.

El especialista recomendó recurrir a alguien que conozca de las especies para evitar cualquier tipo de incidente y, en caso de consumir alguno y presentar intoxicación, se deben guardar al menos dos ejemplares para llevar a cabo su análisis.

Síntomas

El grupo que causa el mayor número de envenenamientos son las amanitas. Los síntomas principales son: diarrea, náuseas y vómito; este último puede presentarse con sangre debido a un posible daño hepático, daño renal y, en el peor de los casos, caer en coma hasta perder la vida.

Ante esto, la Secretaría de Salud estatal recomendó comprar hongos en lugares establecidos, como mercados y supermercados.

En caso de presentar algún síntoma derivado del consumo, se debe acudir a la unidad de salud más cercana para recibir atención médica inmediata y evitar complicaciones que pongan en riesgo la vida.

Finalmente, el mensaje directo de la dependencia fue que si no se conoce el hongo, no se debe consumir.