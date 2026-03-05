Activan campaña para recolectar tapas

La coordinadora de voluntarios de Operación Conejo, Marithza Espinoza García, anunció la nueva recolección de tapitas de este 2026, con la intención de juntar recursos económicos para llevar insumos médicos a las familias que lo requieran.

La actividad está programada para este 15 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la puerta 4 de Caña Hueca en Tuxtla Gutiérrez.

Con la donación que se hace, la población ayuda en el cuidado del medio ambiente y además, se benefician a niños y niñas enfermos.

La contribución también permite que Operación Conejo pueda apoyar con recursos para los traslados de pacientes vulnerables; es decir, la recolección de tapas impulsa a tener una sociedad más empática y altruista.

Resultados positivos

Las personas, con el paso de los años, se han sumado a estas labores y han llegado a levantar entre dos y hasta 10 toneladas de plásticos.

Espinoza García comentó que Operación Conejo recibe diversas cartas para medicinas o traslados, y a partir de ello, se hacen las gestiones y se consiguen los medicamentos para atender a las personas.

Cuando llegan las familias para donar sus tapas, explicó, también pueden conocer de primera mano en qué se usan los recursos que se obtienen con la venta de ese plástico.

Equipo

Es todo un equipo que colabora con la recolección, y los voluntarios ayudan con la toma de fotografías, recibe y separa los materiales, además de que otro grupo tiene charlas con las personas para que se lleven toda la información de cómo funciona Operación Conejo.

Espinoza García extendió la invitación a todos los sectores sociales para que se unan a la dinámica para convertir los desechos en una opción que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad.