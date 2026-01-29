Activan Código Vida para traslado de órganos

Gracias a la activación oportuna del operativo aeromédico Código Vida por parte de la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con instituciones del sector salud, se logró no solo el traslado seguro y eficiente de órganos, sino también la realización exitosa de trasplantes en beneficio de dos pacientes chiapanecos.

A través de la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil, el Equipo Aeromédico fue activado en apoyo al Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud Tapachula y al Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas.

La misión Código Vida consistió en el traslado de personal médico para la procuración de órganos en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con el propósito de beneficiar a dos pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, en Tapachula, Chiapas.

Traslado aéreo

El traslado se realizó a bordo de una aeronave Cessna 208 de AeroBalam, con una tripulación integrada por tres personas, partiendo desde Tuxtla Gutiérrez.

La procuración y donación correspondió a un riñón izquierdo y un riñón derecho, provenientes del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, en Villahermosa, Tabasco, con destino al Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, en Tapachula, Chiapas.