Activan iluminación en la Natalia Venegas

Desde la colonia Natalia Venegas, el presidente Ángel Torres puso en marcha Iluminando Tuxtla dándole seguimiento a este programa, como parte de una de las líneas de acción del Plan Tuxtla 4T que consiste en impulsar acciones que contribuyen a la prevención del delito y a la generación de espacios seguros.

Al explicar que serán 58 luminarias atendidas, el edil municipal destacó que se atienden una de las solicitudes más sentidas de las familias y la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de fortalecer la percepción de seguridad en la capital.

En este marco, el alcalde Ángel Torres y las y los habitantes de la zona activaron las luminarias en un acto protocolario, con lo que se pone fin a una zona oscura e inicia un sistema de alumbrado público activado en beneficio de cientos de hogares de la zona.