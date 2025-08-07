Activan medida precautoria ante presuntas violaciones

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió formalmente una medida precautoria contra el Centro Educativo Psicointegral DA de Tuxtla Gutiérrez, tras radicar de oficio el expediente de queja CEDH/686/2025 por presuntas violaciones a derechos humanos de niñas y niños.

La decisión, anunciada bajo la presidencia del maestro Horacio Culebro Borrayas, busca “salvaguardar el interés superior de la niñez y prevenir daños de difícil reparación” mediante la medida cautelar CEDH/MPC/112/2025, dirigida a autoridades competentes.

Asumen caso

La Visitaduría Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes asumió el caso comprometiéndose a actuar con “inmediatez, objetividad e imparcialidad”.

Esta acción institucional ocurre tras dos manifestaciones por parte de padres de familia, la primera el 30 de julio y la del 4 de agosto, donde padres exigieron el cierre definitivo del centro y expusieron severos maltratos por parte del personal del centro educativo.

Según su testimonio, esta institución educativa acumula más de 15 denuncias por maltrato físico y psicológico ante la Fiscalía General del Estado (FGE), registradas bajo el número 0016 101 3901 2025.

Los padres denunciaron inscribieron a sus hijos en un curso de verano donde les prometieron actividades de estimulación motriz, lenguaje y modificación de conducta.

“Exigimos que las responsables paguen con cárcel. No buscamos compensación económica, sino justicia”, enfatizaron los manifestantes, quienes confirmaron que el centro les devolvió entre cuatro mil 500 y cuatro mil 800 por cursos, sin considerar esto una solución.

Esto tras encontrar comportamientos extraños en los menores desde el primer día como marcas de lesiones en la piel, regresiones en el control de esfínteres; además se percataron de que a algunas infancias no les dieron de comer, fueron tratados con gritos o estuvieron hacinados.