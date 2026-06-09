Activan medidas preventivas ante alerta de ébola

Ante la alerta internacional de casos de ébola en el continente africano y con motivo del Mundial de Futbol 2026, para salvaguardar la salud de la población chiapaneca, la Secretaría de Salud del estado activó mecanismos de vigilancia epidemiológica, inteligencia en salud y respuesta oportuna ante la notificación de posibles casos de esta enfermedad, así como otros padecimientos emergentes, sobre todo en la zona fronteriza y aeropuertos.

Riesgo bajo

De acuerdo con reportes emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las instancias federales competentes, actualmente se considera riesgo bajo para el país y el estado, pero al ser Chiapas una región turística y fronteriza por donde transitan personas en contexto de movilidad, además de turismo nacional e internacional, se fortalecen las acciones de vigilancia, detección y notificación inmediata de casos sospechosos, así como la capacitación permanente del personal médico y paramédico.

Hasta principios de junio del presente año no se han identificado casos de ébola en México; sin embargo, al tratarse de una declaración de emergencia por la elevada letalidad asociada a la enfermedad, la Secretaría de Salud del estado informa que Chiapas cuenta con procedimientos específicos para la identificación de posibles casos asociados a enfermedades emergentes, lo que permite actuar de manera inmediata para proteger tanto a los pacientes como al personal de salud y población en general.

Desde las áreas de vigilancia epidemiológica y sanidad internacional se realizan acciones permanentes de monitoreo y seguimiento en coordinación con las autoridades sanitarias federales e internacionales, con el propósito de detectar de manera temprana cualquier evento que represente un riesgo para la salud pública.

Asimismo, se impulsa una estrategia de comunicación de riesgos para informar a la población sobre los signos y síntomas de la enfermedad, evitando la difusión de rumores o información no verificada.