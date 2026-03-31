Activan operativo vacacional

Con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Protección Civil Municipal puso en marcha un operativo integral en coordinación con autoridades estatales y federales, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y visitantes.

El titular de la dependencia, Eder Fabián Mancilla Velázquez, informó que estas acciones se realizan en paralelo al arranque estatal encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, mientras que en la capital chiapaneca el operativo es impulsado por el alcalde Ángel Torres.

Como parte del despliegue, se instalaron puestos de atención prehospitalaria y de emergencias en las principales entradas y salidas de la ciudad, como La Pochota, La Cañada, la salida a Chiapa de Corzo y Copoya.

Vigilancia

Asimismo, se mantiene vigilancia en los principales sitios turísticos y de recreación, entre ellos el ZooMAT, el Parque Nacional Cañón del Sumidero, el Aguaje San Agustín, el Cristo de Copoya y el balneario Las Pozas en Cerro Hueco.

También se refuerzan recorridos en parques con alta afluencia como Caña Hueca, el parque del Oriente y Joyyo Mayu, además del resguardo nocturno en el parque de la Marimba y el parque Bicentenario. En estas labores participan corporaciones como la Cruz Roja Mexicana, el Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil del Estado y grupos voluntarios.

El funcionario explicó que durante este periodo suelen incrementarse algunas emergencias, principalmente relacionadas con el consumo excesivo de alcohol, lo que deriva en accidentes viales o atropellamientos.

También se presentan casos de golpes de calor y descompensaciones físicas, especialmente en personas que realizan actividades sin preparación previa o sin consumir alimentos.

Recordó que en 2024 se registraron alrededor de 16 atenciones, en su mayoría por descompensaciones en sitios como el ZooMAT, donde visitantes realizan recorridos prolongados sin las condiciones adecuadas.

En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones para evitar incidentes, entre ellas asegurar sus viviendas al salir, desconectar aparatos eléctricos y cerrar válvulas de gas.

Vehículos

En caso de viajar, recomendó revisar las condiciones mecánicas de los vehículos y no conducir bajo los efectos del alcohol.

Para quienes acuden a balnearios, ríos o playas, enfatizó la importancia de vigilar en todo momento a niñas, niños y adultos mayores, así como el uso de bloqueador solar y una adecuada hidratación.

Finalmente, pidió a la población reportar espacios que no cuenten con medidas de seguridad, especialmente aquellos con albercas, a fin de prevenir accidentes y garantizar condiciones seguras para todos.

“El objetivo es claro: proteger la vida y la integridad de quienes disfrutan estas vacaciones”, concluyó.