Activan protocolos de emergencia por tormenta tropical

Derivado de la tormenta tropical número 31, en San Cristóbal de Las Casas se han registrado lluvias fuertes e intensas, por lo que el Centro Regional de Protección Civil y Bomberos activó los protocolos de emergencia en coordinación con Protección Civil, Ecología, Tránsito y Policía Municipal.

Hasta la tarde de este viernes se reportaron encharcamientos a nivel de banquetas y los ríos alcanzan un 40 % de su capacidad, sin que existan afectaciones mayores a la ciudadanía sancristobalense.

Reporte

La Dirección de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales, ya que el potencial de lluvias continuará incrementándose en los próximos días.

Las instituciones hicieron un llamado a extremar precauciones al conducir, revisar frenos y luces de los vehículos, y evitar circular junto a laderas que representen riesgos.

Finalmente, se recordaron los números de atención para emergencias: 911 y la línea directa de la Base de Protección Civil Municipal, 967 165 3515, disponibles las 24 horas para brindar auxilio.