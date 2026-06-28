Activan protocolos para prevenir y atender acoso escolar

Tres protocolos de sana convivencia para escuelas de Educación Básica buscan ser implementados por la Secretaría de Educación (SE) del Estado, a través de la coordinación estatal de programas especiales y compensatorios, así lo informó el coordinador Armando Rojas Hernández.

El funcionario detalló que los lineamientos se orientaron a prevenir y atender el acoso escolar, la violencia en general y la violencia sexual.

De acuerdo con el funcionario, el objetivo es proporcionar a las escuelas las herramientas legales y operativas para actuar ante estas situaciones, pues “si no tienes los marcos legales desde donde te mueves, no sabes cómo actuar”.

Como parte de este esquema, también se contempló el fortalecimiento del “buzón de quejas”, un dispositivo que operará tanto de manera física como virtual para recibir denuncias.

Rojas Hernández reconoció que en muchas comunidades existe temor a reportar incidentes por posibles represalias, por lo que este mecanismo buscó garantizar canales seguros y confidenciales.

“Un mensaje con datos inmediatamente prende la semaforización y nos abocamos a atenderlo”, precisó, aunque aclaró que el sistema aún se encuentra en fase de implementación.

En cuanto al mapa de riesgo, el coordinador señaló que, con base en información proporcionada por las fiscalías especializadas, se identificaron focos rojos en materia de violencia de género en los municipios de Comitán, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, que son las ciudades con mayor población.

Rojas Hernández reiteró que los protocolos cuentan con registro y reconocimiento a nivel nacional, y que la siguiente fase será compartirlos con los supervisores escolares para que estos, a su vez, los repliquen en todas las escuelas a su cargo.