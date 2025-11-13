Activan puente provisional en zona alta de Tapachula

Este pasado miércoles se restableció la conectividad de las comunidades de la zona media y alta del municipio de Tapachula, esto luego de meses de gestión y de trabajos en el puente provisional de la zona.

Sin embargo, la vía permitirá el paso de un vehículo, mientras las personas esperan la reconstrucción del puente colapsado.

Habitantes de la zona

Eduardo Camarena, en representación de los productores, afirmó que el puente provisional tiene seis metros de ancho por 20 metros de largo y cuenta con la capacidad para soportar vehículos de hasta 30 toneladas.

Compartió que alrededor de 100 comunidades, rancherías y ejidos recuperan la conectividad con la cabecera municipal y empieza el restablecimiento de servicios básicos, luego de pasar días complicados.

“Por fin una muy buena noticia para esta región, ya regresará la conectividad, ya que se construyó este puente provisional para comunidades, y es que este puente no es un solo hecho de cemento y fierros, esta es la forma que nos vamos a conectar con las comunidades, reactivar nuestra economía, reactivar la cuestión de la salud, de las escuelas, profesores”, abundó.

Temporada de cosechas

Destacó la importancia de esta infraestructura, especialmente en un momento en que la cosecha de café está en su apogeo, por lo que agradeció a las autoridades por permitir la conexión vial a las comunidades de la zona alta.

“Hemos estado esperando este puente porque necesitamos sacar nuestras cosechas, porque no teníamos por dónde salir, se logró el objetivo porque esta infraestructura tiene la capacidad para cualquier tipo de transporte”, expresó.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades para que se tomen medidas de seguridad y se evite accidentes sobre la estructura colapsada, por lo que pidió a que se derribe para evitar cualquier riesgo.