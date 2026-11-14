Activan recorridos preventivos en Tuxtla

La Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez (SSPTuxtla), en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), realiza recorridos preventivos de vigilancia en plazas y centros comerciales de la capital chiapaneca, esto con el objetivo de resguardar la integridad de las y los visitantes, comerciantes y de la ciudadanía en general.

Mediante la presencia policial, recorridos de supervisión y acciones de proximidad, ambas instituciones fortalecen la coordinación y mantienen vigilancia en estos espacios de convivencia y actividad comercial, brindando atención oportuna y condiciones de mayor tranquilidad a quienes acuden a realizar sus compras o actividades recreativas.

Sitios concurridos

En tanto, continúan fortaleciendo las acciones de proximidad social mediante recorridos de vigilancia y prevención en el mercado Juan Sabines Gutiérrez.

Durante estas actividades, elementos de la SSPTuxtla realizaron acercamientos con comerciantes, locatarios y ciudadanos, brindando recomendaciones para la prevención del delito, escuchando sus inquietudes y compartiendo números de emergencia para solicitar apoyo cuando sea necesario.

Protocolo de seguridad

Estas acciones tienen como propósito fortalecer la confianza entre la ciudadanía y los elementos policiales, prevenir posibles hechos delictivos y contribuir a mantener espacios seguros y en orden.

Además, con motivo de la Venta Nocturna, los días 13 y 14 de noviembre, la SSPTuxtla mantendrá presencia policial y vigilancia preventiva en la zona centro de la ciudad.

A través de recorridos se brindará atención oportuna para proteger a las y los visitantes, comerciantes y ciudadanía en general, procurando un ambiente de tranquilidad y seguridad durante esta actividad.

Invitaron a la ciudadanía a disfrutar de esta jornada comercial con confianza y recordar que la Secretaría de Seguridad está para servir y proteger a las y los tuxtlecos.