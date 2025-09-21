Activan red de salud ante afectaciones

El secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez Cruz, junto a un equipo de trabajo visita personalmente las zonas afectadas por las lluvias en la zona Costa y Soconusco, donde activó un programa operativo que se extendió hasta la zona Sierra, para atender las contingencias emanadas de las afectaciones por las recientes lluvias.

Red hospitalaria firme

El encargado de la Salud de las y los chiapanecos confirmó que la red hospitalaria de Chiapas está firme y atenta para atender cualquier eventualidad, en un trabajo coordinado con el IMSS Bienestar, obedeciendo las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Afirmó que la red de hospitales de Chiapas está en buen estado, con suficiencia de medicamentos y atenta a la coordinación estratégica de Protección Civil (PC) estatal para atender cualquier contingencia.

Explicó que existe una mesa permanente de trabajo y análisis con autoridades estatales, municipales, del IMSS Bienestar y la acción transversal de la Secretaría de PC.

De momento no existe crisis de salud y la contingencia está siendo atendida, mientras que se activaron los comités médicos de los diversos hospitales de las regiones afectadas, para estar atentos a cualquier necesidad, confirmó el titular de la dependencia.