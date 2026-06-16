Actividad minera en Chiapas creció 24.8 %: Inegi

En un año, la actividad minera en Chiapas creció un 24.8 por ciento, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su más reciente informe de Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa.

El sector minero también registró incrementos notables en estados como Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Yucatán.

Aunque el panorama nacional fue negativo en el sector industrial con una caída de menos 1.3 por ciento, Chiapas presentó cifras positivas.

Actividad industrial

Esta tasa anual correspondiente al segundo mes del 2026 por entidades federativas, indica que la actividad industrial presentó un crecimiento significativo en la entidad chiapaneca, también aparecen estados como: Hidalgo, Colima, Tamaulipas, Nayarit y Puebla.

En lo que respecta al estado, el crecimiento industrial fue de 7.1 por ciento a comparación de los de febrero de 2025 al mismo mes pero de 2026. En tan solo un mes, de enero a febrero de este año, la tendencia fue positiva, creció 1.6 por ciento.

Los sectores que incluye el Inegi dentro de la actividad industrial son: la minería, energía, construcción e industrias manufactureras.

Generación-Transmisión

En generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, también apareció Chiapas con un crecimiento anual positivo del 23.6 por ciento.

Este crecimiento es el segundo más grande después de la minería. También sobresalieron los aumentos en Nayarit, Durango, Colima, Querétaro y Campeche.

Finalmente, en el sector de la construcción aunque Chiapas no aparece entre las entidades con mayor crecimiento en este rubro, se obtuvo números positivos del 6.4 por ciento superando a entidades como Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, entre otras.