Actividad mundialista es una oportunidad económica

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Tuxtla), destacó que México vive un momento histórico con la realización del torneo de fútbol más importante del mundo, un evento que representa una importante oportunidad para fortalecer la actividad económica, turística y comercial en todo el país, incluyendo estados como Chiapas que pueden beneficiarse de manera indirecta mediante el incremento del turismo nacional, la movilidad de visitantes y el consumo de bienes y servicios.

A esto se suma la próxima temporada vacacional de verano y La Gran Escapada “El Buen Fin del Turismo”, consideradas de gran importancia para diversos sectores económicos, particularmente para el comercio, la gastronomía, los servicios, el hospedaje, el transporte y las actividades recreativas.

Hay optimismo

El presidente de Canaco Tuxtla, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, señaló que el sector empresarial observa con optimismo las oportunidades que se presentan durante los próximos meses y reiteró la importancia de generar condiciones de estabilidad para aprovecharlas al máximo.

“El Mundial 2026 es una plataforma extraordinaria para proyectar a México a nivel internacional y generar una importante derrama económica. Además, iniciamos la temporada vacacional de verano, que representa una oportunidad para miles de empresas y emprendedores. Por ello, hoy más que nunca necesitamos mantener unidad y estabilidad social, privilegiando el diálogo y los acuerdos que permitan que la economía continúe creciendo y que los beneficios lleguen a las familias chiapanecas”, expresó.

Magisterio

En este contexto, Canaco Tuxtla reiteró un respetuoso llamado a las autoridades competentes y a los representantes del magisterio para mantener abiertos los canales de comunicación y construir soluciones mediante el diálogo institucional, con el objetivo de atender las demandas planteadas sin que ello derive en mayores afectaciones para la actividad económica.

El líder empresarial reconoció el derecho a la libre manifestación y reiteró que la búsqueda de acuerdos es la mejor vía para garantizar el bienestar de todos los sectores de la sociedad.