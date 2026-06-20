Actividad sísmica en Chiapas es normal

Tras el más reciente informe del Servicio Sismológico Nacional (SMN), donde se indicó que Chiapas es uno de los estados con más epicentros en territorio mexicano, la investigadora académica de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Silvia Ramos Hernández, aseguró que esta actividad es considerada como normal.

La especialista explicó que la entidad, junto con Oaxaca y Guerrero, conforman las tres regiones con mayor ocurrencia de sismos en el país, del total de los tres mil 663 temblores ocurridos en mayo pasado, la mayoría ocurrió en estos tres estados.

En lo que respecta a Chiapas, subrayó que la cifra de movimientos percibidos y registrados no representa una anomalía y detalló que estos fenómenos deriva por dos factores.

El primero, de carácter tectónico, está vinculado al proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana, que genera aproximadamente el 70 por ciento de la sismicidad estatal.

A ello se suma la influencia de las fallas de Motagua, que atraviesan la Sierra Madre. Al año, Chiapas registra en promedio un total de tres mil 500 sismos, con magnitudes que pueden ir desde 1.0 hasta 4.5 grados, e incluso superiores en eventos extraordinarios, como el sismo de 8.2 registrado en 2017.

El segundo origen, explicó, es de tipo volcánico, asociado al volcán Chichón, que desde el año pasado ha mostrado cambios en su dinámica interna. Este proceso genera movimientos de baja magnitud, generalmente entre 1.0 y 3.0 grados, relacionados con emisiones de gases, fluidos y actividad hidrotermal en el cráter.

De acuerdo con Ramos Hernández, hasta ahora el estado acumula alrededor de dos mil sismos de origen tectónico en lo que va del año, una cifra que se mantiene en el rango esperado.

“La actividad sísmica en Chiapas por hoy día es considerada normal”, afirmó.