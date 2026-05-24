Actividad volcánica exige más profesionales

Chiapas cuenta con dos de los volcanes más peligrosos de México, por lo que es indispensable fortalecer el monitoreo vulcanológico y generar mayor conocimiento científico sobre su comportamiento; en el resto del país, existen alrededor de 40 volcanes activos que requieren vigilancia permanente.

Lo anterior lo señaló Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia, docente investigador del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), y añadió que ante la actividad volcánica es necesario formar más especialistas en monitoreo vulcanológico.

Campañas de monitoreo

Pueden contribuir al análisis, prevención y atención de riesgos naturales. Por eso las y los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra participan en campañas de monitoreo volcánico y trabajo de campo, donde analizan fumarolas, emisiones de gases, actividad sísmica y cambios en la geoquímica del agua, indicadores que permiten conocer la actividad interna de los volcanes.

Asimismo, realizan estudios de rocas y cenizas generadas por las erupciones para identificar el alcance de estos materiales, sus características y el impacto que tuvieron en el medio ambiente y la población. También investigan la recuperación de la vegetación en zonas de pendiente y la influencia de factores como el clima y el relieve.

Recolección y análisis

Señaló que la recolección y análisis de plantas, cenizas y otros materiales permite reconstruir la historia eruptiva de los volcanes, identificar eventos similares ocurridos en el pasado y comprender qué tipo de erupciones podrían presentarse en el futuro.

Finalmente, señaló que, ante el incremento de los fenómenos naturales asociados al cambio climático y la constante actividad volcánica en el país, es indispensable contar con más especialistas en monitoreo e investigación, por lo que se requieren más licenciados en Ciencias de la Tierra.