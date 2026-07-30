Actividades económicas de Chiapas crecen 2 %

Chiapas registró un avance del 2.0 por ciento en su actividad económica durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) que dio a conocer este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sectores

El informe del Inegi desglosa la actividad económica en tres grandes grupos. En el caso de Chiapas, las actividades primarias, que comprenden la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, presentaron una variación anual negativa de -3.7 %, lo que refleja un retroceso en el sector agropecuario estatal.

Por el contrario, las actividades secundarias, que incluyen la industria manufacturera, la construcción, la minería y la generación de electricidad, mostraron un crecimiento anual de 3.6 %, posicionando a Chiapas dentro de las entidades con avances en este rubro.

Las actividades terciarias, que abarcan el comercio, los transportes, los servicios financieros, los servicios profesionales y el turismo, registraron un incremento anual de 2.1 %, consolidando el dinamismo del sector servicios en la entidad.

Estados

A nivel nacional, los estados que mostraron los mayores incrementos trimestrales fueron Colima con 3.0 %, Michoacán con 1.7, Baja California Sur con 1.6, Durango con 1.2 y Tlaxcala con 1.0 %.

En contraste, las caídas más pronunciadas correspondieron a Sinaloa con -4.5 %, Oaxaca con -3.1 % y la Ciudad de México con -2.9 %.