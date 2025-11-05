Actividades humanas afectan selvas y bosques

La selva alta perennifolia es un ecosistema muy importante, se refiere a lo que se conoce comúnmente como bosques lluviosos. en Chiapas se encuentra sobre todo en la selva Lacandona, una de las regiones más biodiversas del país. No obstante, debido a la variabilidad climática y las actividades humanas se ha reducido de forma importante; en nuestro país quedan solo fragmentos desconectados entre ellos.

Estos ecosistemas, gracias a esa condición húmeda, albergan una gran diversidad de especies tanto de plantas como de animales. La vegetación de estas selvas y bosques ha sido afectada por las actividades humanas, manifestó Guadalupe Eugenia Zarza Franco, investigadora por México del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Unidad Tapachula.

Presencia humana

A pesar de que estos sitios son muy remotos y el acceso es muy difícil, el humano ha tenido un impacto; si bien ha sido factor para que no avance, cada vez se acerca más la urbanización y la transformación de los suelos.

Antrópodos

Se debe encontrar maneras de hacer inventarios de diversidad más rápido, porque “el problema que tenemos es que estamos perdiendo esta diversidad muy rápido, pero aún no terminamos de conocerla”.

Edycel Jordán Alvarado Robledo, estudiante de Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, explicó que los artrópodos, que son alrededor de seis millones de especies de organismos como langostas, cangrejos, arañas, ácaros, insectos, ciempiés y milpiés, cumplen una función clave en estos ecosistemas.

Son parte de las cadenas tróficas, pero también algunas especies son polinizadoras, gran parte de las especies forestales, arriba de un 90 %, requieren de estos, como los artrópodos. Otras especies intervienen en la salud de subsuelo.

La presencia y supervivencia de los artrópodos depende de la perturbación de la zona, para sistemas agroforestales, incendios o deforestación, algunos tratan de adaptarse y migran, pero muchos no sobreviven.