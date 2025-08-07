Activista es detenido por tráfico de personas

La detención de Luis Rey “N” (Luis Rey García Villagrán) director del Centro de Dignificación Humana en Tapachula, se efectuó por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de personas, informó el Gabinete de Seguridad Federal.

En un comunicado precisó que “como parte de los trabajos de investigación de gabinete y campo, se identificó una red de polleros, donde utilizaban diferentes organizaciones y fundaciones de apoyo a migrantes como fachada, para realizar el tráfico de personas y la distribución de droga por territorio nacional”.

Su aprehensión se dio en el marco de la organización de una nueva caravana de migrantes que partió este miércoles de Tapachula, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien determinará su situación legal.