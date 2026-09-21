Activistas con postura crítica ante genocidio

Un grupo de activistas, algunos de ellos miembros del Comité de Solidaridad con Palestina, Chiapas, se manifestaron por calles de Tuxtla Gutiérrez fijando una postura crítica respecto al genocidio encabezado por Israel.

Marcharon del parque de la Marimba al parque central, recordando que el régimen de Israel ha intensificado una campaña genocida contra el pueblo palestino, que históricamente resiste ocupación, desplazamiento y terrorismo de Estado.

"Tener una postura crítica y política es vital en la construcción de sociedades pensantes en México y el mundo", dijeron.

Problemática

Recordaron que Palestina no tiene Ejército, por consiguiente no se trata de una guerra, sino de un genocidio contra un pueblo entero que "ya ha tocado miles de puertas ante la mirada pasiva de la comunidad internacional y el gobierno imperialista estadounidense, además de la complicidad de potencias occidentales".

Frente a la inacción de gobiernos cómplices por su silencio, surge la Marcha Global hacia Gaza, organizada por diversas asociaciones.

Señalaron que nadie puede permanecer apático, y aún cuando existe distancia geográfica, lo que ahora ocurre en esa región podría ocurrir en algún otro lugar del mundo.

Recordaron que a Chiapas han ingresado células de Israel como: "Héroes por la vida", que en realidad se llama "Guerreros sin fronteras", en escuelas y espacios públicos, intentando "lavar la imagen de un Estado que asesina sistemáticamente a niños y niñas palestinas".