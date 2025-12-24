Actúa con prevención sector por sarampión

Frente a la situación de sarampión que vive la zona altos, el sector turístico ha actuado con prevención. Así lo indica David Armendáriz, actual presidente de la Cámara nacional de comercio, servicios y turismo de San Cristóbal, quien añade que, por fortuna, las personas han atenido las pautas compartidas, sobre todo, en lo referente a la vacunación.

Pese a que no ha habido un acercamiento de parte del gobierno municipal, Armendáriz señala que desde hace poco más de un mes, se tuvo una reunión con la Coordinación de Riesgos Sanitarios, en la que el doctor Miguel Valdés Galán le externó a Canaco y otras asociaciones, su preocupación sobre el tema de sarampión.

Seguimiento

En dicha reunión, realizada el 20 de noviembre, a pregunta de las asociaciones, las autoridades sanitarias informaron que habían dos casos. Desde ese momento, Canaco hizo un seguimiento del tema a través de medios internacionales en el que se dieron cuenta que Chiapas no figuraba entre los estados con más casos.

Armendáriz menciona que el inconveniente al que se han enfrentado es el alarmismo con el que ciertos medios han manejado los casos que se han presentado en el estado.

Sobre si la situación pudiese afectarles para el siguiente año, David Armendáriz aclara que los pronósticos no contienen ningún inconveniente. “Aunque sí, indica, uno debe tomar sus debidas precauciones”. Hasta el momento, el sector hotelero no ha expresado cancelaciones o disminuciones por los exhortos que ha hecho la Secretaría de Salud.

Este año, la afluencia de turistas es alta, sin embargo, se tiene que esperar hasta después del 25 de diciembre para conocer con más detalles los porcentajes.