Actualizan cifra del gusano barrenador

El avance del gusano barrenador de ganado, del 20 de noviembre de 2024 al 5 de septiembre de 2026, acumuló 41 mil 741 casos en México.

Los bovinos son la especie más afectada, siendo la frontera sur en Chiapas una zona prioritaria de atención, confirmó la Unidad de Ganadería para MSD Salud Animal.

El organismo de talla internacional que estudia el comportamiento del ganado en la entidad y en la frontera sur, destacó que la ganadería es uno de los pilares de la seguridad alimentaria del país. Tan solo el valor de la producción de ganado bovino en pie superó los 212 mil millones de pesos en 2025.

Ante este panorama, Daniel Rodríguez, gerente técnico, recomendó que fortalecer la prevención, la vigilancia y el acceso a herramientas científicas para el control de parásitos resulta fundamental para proteger la sanidad, el bienestar y la productividad del ganado.

Charla

Añadió que este fue uno de los temas relevantes en el Simposio Internacional en Parasitología Veterinaria, que se celebró los días 1 y 2 de octubre en Veracruz. El evento reunió a especialistas en medicina veterinaria y zootecnia para actualizar el conocimiento y las herramientas de diagnóstico, prevención y control parasitario.

Además, alertó que la expansión del gusano barrenador no solo representa un desafío para la salud y el bienestar del ganado, sino también para la producción alimentaria en México. Las lesiones provocadas por esta plaga pueden afectar el desarrollo y la productividad de los animales, generar pérdidas económicas para los productores y comprometer la capacidad operativa de las unidades pecuarias.