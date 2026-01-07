Actualizan cifras sobre casos de sarampión

Según la última actualización del informe diario del brote de sarampión en México, reveló que Chiapas es uno de los estados que alcanza los 500 casos probables de la enfermedad.

Un caso probable se define como aquella persona, de cualquier edad, que presenta erupciones cutáneas y fiebre, además de alguno de los siguientes síntomas: adenomegalias, tos, conjuntivitis y coriza.

El virus del sarampión es altamente contagioso, una persona enferma puede contagiar entre 18 y 21 más, por eso las autoridades de salud de Chiapas han insistido en la vacunación.

Contexto local

El informe diario del sarampión en México, actualizado al 2 de enero de este año, reveló que Chiapas tiene 196 personas que dieron positivo al virus, pero no tiene registrada ninguna defunción.

“Al día de hoy se han reportado seis mil 266 casos acumulados de sarampión; en las últimas 24 horas se reportaron 53 casos”, agregó el informe.

Las estadísticas mostraron que el sarampión se ha extendido a 29 entidades federativas, es decir, los casos positivos del virus hasta ahora se han reportado en 223 municipios.

Se agrega que “los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48.85 % hombres y 51.15% mujeres)”. Sobre los grupos afectados, el de mayor impactado del virus se ubicó de cero a cuatro años con mil 614 personas.

“Seguido de el grupo de 25 a 29 años con 710 casos, continuando el grupo de cinco a nueve años con 698 casos, seguido del grupo de 20 a 24 con 620 casos”, complementó el informe del 2 de enero.