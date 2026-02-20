Actualizan Programa de Desarrollo Urbano

En Villaflores se realizó la entrega del Documento Final de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, un instrumento fundamental que definirá el crecimiento y ordenamiento del municipio en los próximos años. Desde 2002 no se efectuaba una actualización integral, por lo que este avance representa un hecho histórico para la ciudad.

Bajo el liderazgo de la presidenta municipal, Valeria Rosales Sarmiento, el proceso se impulsó con visión, compromiso y responsabilidad pública, integrando un diagnóstico técnico del territorio y la participación ciudadana para garantizar que el Programa responda a las necesidades reales de la población.

Certeza jurídica

De esta forma Villaflores fortalece la planeación urbana, brinda mayor certeza jurídica y sienta bases sólidas para un desarrollo ordenado, justo y con visión de futuro, demostrando que planear es gobernar con rumbo, con humanismo y responsabilidad, como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.