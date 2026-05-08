Actualizarán cifra de militantes de Morena

En Chiapas Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sigue siendo el partido dominante y se busca el incremento de la militancia, al tiempo de fortalecer la ideología del instituto que a nivel nacional superó los 12 millones de afiliados y en Chiapas actualizará sus cifras, explicó Carlos Molina, dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El dirigente estatal recordó que su partido ganó la gubernatura en las elecciones de 2024 con el 79.2 % de los votos, por lo que sumado a la estadística nacional arroja una buena expectativa de los nuevos adherentes en la entidad.

Para continuar fortaleciendo al partido, dijo que recientemente se reunió con Antonio Santos en la sede estatal del partido, donde refrendaron el compromiso político del movimiento con sus principios fundacionales y su responsabilidad histórica frente al país.

Dijo que durante la reunión, acordaron impulsar el Programa Político, la aplicación coherente de principios de Morena, el respeto irrestricto a los estatutos partidarios y la observancia de las directrices emanadas de sus órganos de dirección.

Chiapas

Dijo que el partido en Chiapas no es solo una organización partidaria, sino parte esencial de un proyecto nacional de transformación, una oportunidad constituida como un instrumento político al servicio del pueblo de México.

En ese sentido, destacaron que su fortaleza radica en el respaldo popular, en la unidad de su militancia y en el respeto pleno a la institucionalidad interna.

Por ello en breve y a través de comités seccionales se hará pública la cifra de militantes en la entidad pues el registro nacional fue una operación directa.

Finalmente, dijo que Morena en Chiapas respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum y la defensa de la soberanía nacional y de los intereses del pueblo mexicano.