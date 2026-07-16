Acude ERA a inauguración de fábrica de pianos

En el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó al pianista chiapaneco Arturo Aquino en la inauguración de la fábrica de pianos Play Your Dreams, un proyecto sin precedentes en Chiapas. Durante el acto, agradeció la invitación de “El piano de México”, le deseó éxito en esta nueva etapa y reconoció su destacada trayectoria, así como su contribución para poner en alto el nombre de Chiapas en el ámbito artístico nacional e internacional.