El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, acudió junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la señora Sofía Espinoza Abarca al evento “Rehabilitación y Remodelación de la Casa Hogar Infantil”, un espacio destinado al cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes que requieren atención y acompañamiento.

Corte de listón

En el marco de este s acto, el magistrado presidente asistió al corte de listón inaugural de la ciclovía para las niñas y niños, y reconoció la importancia de fortalecer los espacios que brindan protección y bienestar a la infancia, destacando el valor de la colaboración institucional para garantizar entornos dignos y seguros, donde puedan desarrollarse con respeto a sus derechos, bajo una visión humanista.