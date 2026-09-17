Acuden 40 mil personas al Grito de Independencia

De manera preliminar, se contabilizó la asistencia aproximada de 40 mil personas en el Grito de Independencia realizado en la explanada del parque Central de Tuxtla Gutiérrez. El secretario de Protección Civil municipal, Eder Mancilla, expuso que los operativos por las fiestas patrias cerró con saldo blanco.

El funcionario indicó que, en comparación con el año anterior, la cantidad de asistentes casi se duplicó, por lo que este año se desplegaron a más de mil 800 elementos compuestos por diferentes corporaciones.

Registros

Detalló que se brindaron 17 atenciones a personas reportadas como extraviadas, quienes fueron localizadas y entregadas a sus familias. Asimismo, se registraron 63 atenciones prehospitalarias, la mayor parte por descompensaciones de personas que llegaron desde temprano y se deshidrataron.

El secretario dijo que como parte de los trabajos preventivos, se estableció una división estratégica, rutas de evacuación, y aunque no hubo problemas, se dejó una zona de amortiguamiento en caso de sismo o algún evento adverso.

Desfile

Durante la realización del desfile cívico militar, mencionó que hubo atenciones mínimas a cargo de Protección Civil del Estado.

Comentó que uno de los drones tuvo una falla y cayó sobre algunas personas, quienes fueron atendidas en el lugar por contusiones que no ameritaron traslado.

También se atendieron descompensaciones, principalmente de niños y niñas que asistieron desde muy temprano, debido a las altas temperaturas de Tuxtla Gutiérrez que provocaron golpes de calor.

Anunció que el operativo cerró con saldo blanco, y agradeció a la ciudadanía por atender las recomendaciones y mantener un buen comportamiento durante las fiestas patrias.

Estos datos se recabaron en el puesto de mando en coordinación con Protección Civil del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de la Defensa Nacional, Cruz Roja Mexicana, el Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez.