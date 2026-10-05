Acuden a bendecir mascotas ante San Francisco de Asis

Muy concurrida resultó la ceremonia para bendecir a las mascotas, organizada por la parroquia de San Francisco de Asís en coordinación con la Orden Franciscana Seglar, en San Cristóbal de Las Casas.

El acto realizado la mañana de este domingo para bendecir a los animales se realizó en el marco de la celebración de San Francisco de Asís, cuyo día es el cuatro de octubre, santo que vivió en Italia en el siglo XII, amante del cuidado de los animales y de toda la creación.

La ceremonia estuvo a cargo del párroco Víctor Anguiano, quien salió al atrio del templo y realizó un recorrido por las más de 300 personas que acudieron con sus mascotas.

Antes de la bendición, el sacerdote dio lectura a un pasaje bíblico del Génesis, referente a los animales.

Llamó a la población a cuidar y proteger a los animales, ya que son parte de la creación. “Pero no hay que exagerar con cosas que supere a lo humano”, dijo.

Esta ceremonia la realizaba el sacerdote Orlando, quien estaba a cargo del templo, pero falleció. Tradición que continúa Víctor Anguiano, con la finalidad de “hacer conciencia para el cuidado de la vida, la creación”.

A la bendición llegaron caninos de todas las razas, colores y tamaños, algunos en brazos de sus dueños y otros más con sus respectivas cadenas por su tamaño. También llevaron loros, pájaros, y hasta una tortuga.