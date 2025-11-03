Acuden miles de personas a los panteones

Como parte de las tradiciones mexicanas miles de personas acudieron este 1º y 2 de noviembre a los diversos panteones del estado de Chiapas. Las familias pudieron estar en los alrededores de las tumbas de sus seres queridos que se adelantaron en el camino.

En estas fechas estos espacios son abarrotados por las personas que buscan honrar a sus muertos y para eso adornan con diversas flores. Los cementerios se convierten en lugares muy coloridos.

Reporte

Con base en los datos de la Secretaría de Protección Civil (PC) en Chiapas, como parte del reporte oficial del Día de Muertos, se registró una afluencia de casi 293 mil visitantes en 53 panteones.

De manera específica, la instancia estatal detalló que se movieron alrededor de tres mil 130 vehículos particulares, además de mil 58 unidades del transporte público.

A pesar de la alta afluencia, no se reportaron mayores incidentes. Las atenciones que se dieron fueron menores, lo que reflejó un tema de coordinación entre las diversas instituciones.

Las acciones de prevención continuaron este 2 de noviembre, con actividades que buscaron “salvaguardar la integridad de las familias chiapanecas y garantizar una conmemoración segura”, comunicó la dependencia.

Otros espacios

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, la Secretaria de Protección Civil (PC) municipal confirmó que en total fueron 181 mil 921 personas las que asistieron a los diversos panteones.

Tan solo en el llamado Panteón Municipal, acudieron 107 mil 155 personas. El segundo más visitado fue el San Marcos con 43 mil 309 personas y el de Terán con 20 mil 229.

Finalmente, las vialidades que fueron cerradas como parte de estas tradiciones se volvieron a abrir de manera habitual en la ciudad y la población podrá circular de manera usual este inicio de semana.