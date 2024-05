Acuden pobladores de Simojovel a pedir obras

Exigiendo la construcción de calles y carreteras, un grupo de habitantes del municipio de Simojovel se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez.

Los habitantes de la comunidad La Pimienta, acudieron a bordo de camionetas desde la mañana del lunes y se apostaron en la esquina de la avenida Central y 2ª Sur, en tanto que una comitiva ingresó al palacio de Gobierno para exponer sus demandas.

Peticiones

Explicaron que las obras se gestionaron en el año 2022 y les explicaron que se ejecutarían este año; al no tener respuesta se acercaron a las autoridades competentes, sin embargo, al no contar con la atención y de que además se les advirtió que la gestión ya no es válida, optaron por acudir a la capital y exigir una respuesta.

Al mismo tiempo realizaron un bloqueo carretero en los accesos al municipio de Simojovel, desde las primeras horas del lunes.

Luego de algunas horas de negociación con representantes de las autoridades estatales, integrantes del Comisariado Ejidal representados por Gilberto Hernández, expresaron que sí se les cumplirá la ejecución de las obras, pero que deberán esperar a que pase el 15 de junio.

Piden vialidades

Explicaron que su petición es la mejora de cuatro kilómetros de carretera, entre la comunidad La Pimienta y la cabecera municipal, además de algunas pavimentaciones de calles que beneficiarán a más de tres mil habitantes.

Expresaron que los caminos están en pésimas condiciones, por lo que confían en que a la brevedad se logre la ejecución; entienden que la gestión actual está por concluir, pero aún hay tiempo para que se cumplan las promesas pactadas.

Dieron a conocer qué en caso de que no se les atienda, optarían por impedir la circulación vehicular en la zona del puente Chiapas, ya que a lo largo de al menos un par de años no les resolvieron sus demandas.