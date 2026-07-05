Acuerda Seinfra mejoras para Copoya

La titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, reconoció la urgencia de mejorar los servicios urbanos para Copoya, por lo que dijo en breve se presentará una propuesta de mejoras integrales.

Esta propuesta de acciones incluye mejoras en vialidades, canales de agua y arroyos, espacios de comercio y turismo, así como colaboración con el Ayuntamiento de Tuxtla para integrar acciones como seguridad, iluminación, recolección de basura, servicios sanitarios y de agua potable, entre otros.

Esto lo acordó durante una asamblea de trabajo con autoridades ejidales, ejidatarios y habitantes de esta localidad, donde los vecinos explicaron una serie de necesidades, incluyendo un rescate al patrimonio histórico, como casas y edificaciones antiguas.

Diálogo

En la asamblea se compartieron los alcances de la propuesta y se generó un espacio de diálogo en el que autoridades ejidales, ejidatarios y habitantes expresaron inquietudes, propuestas y puntos de vista para enriquecer esta visión de futuro para Copoya.

Cabe mencionar que este lugar destaca por calles empedradas, de tierra y casas tradicionales de paredes de adobe, techumbre de madera, tejas de barro, aunque buena parte de esta arquitectura tiende a desaparecer por el material de concreto.