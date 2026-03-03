Acuerda Unach trabajar con Krach Institute

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) ha firmado un Memorando de Entendimiento con el prestigioso Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue.

Este acuerdo marca un momento trascendental, ya que la Unach se convierte en la primera universidad de México en establecer esta alianza estratégica con la mencionada institución.

El documento fue suscrito por el rector, Oswaldo Chacón Rojas; Janice de Garmo, COO del Instituto Krach para la Diplomacia Tecnológica; Alessio Hagen, por parte de Oakwise y Susana Sosa Silva, directora General de Marca Unach, como testigo.

Beneficios

De esta manera, ambas instituciones buscarán impulsar la formación en tecnologías emergentes y el uso de tecnología confiable en toda la población universitaria.

Así mismo, la comunidad unachense podrá acceder de forma gratuita a la Academia de Diplomacia Tecnológica (TDA), que incluye 22 cursos sobre tecnologías disruptivas, gobernanza digital, ciberseguridad, inteligencia artificial, biotecnología, agrotecnología y otros temas estratégicos, con hasta 50 mil licencias gratuitas para estudiantes, docentes, personal universitario y tomadores de decisiones vinculados con la institución.

Este paso fortalece el posicionamiento global de la Unach y contribuye al desarrollo de competencias clave para enfrentar los desafíos del siglo XXI, fomentando la innovación, la seguridad tecnológica y la colaboración internacional desde Chiapas para todo México.