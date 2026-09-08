Acuerdan acciones en favor de trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas sostuvieron una reunión de trabajo para analizar acciones que permitan acercar la seguridad social a las y los trabajadores del órgano electoral estatal.

Durante el encuentro, el titular de la Subdelegación del IMSS en la capital, Sergio Avendaño Meza, y la consejera presidenta del IEPC, Marina López Santiago, revisaron alternativas de aseguramiento para las y los trabajadores del órgano electoral.

Mecanismos de incorporación

En la reunión se analizaron las modalidades de aseguramiento aplicables al personal del IEPC, así como los mecanismos para su incorporación al régimen obligatorio del IMSS y el acceso a las prestaciones previstas en la Ley del Seguro Social.

La coordinación entre ambas instituciones permitirá dar seguimiento a las alternativas de aseguramiento y acercar información sobre los servicios y prestaciones del IMSS a las personas trabajadoras del IEPC.