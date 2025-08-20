Acuerdan acciones para Centros de Asistencia

Para otorgar mejores oportunidades de desarrollo a las adolescencias resguardadas en algún Centro de Asistencia Social, público o privado, se realizó la firma de convenio de colaboración tripartita entre la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Chiapas y la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), en las instalaciones de rectoría.

Este acuerdo busca beneficiar a las mencionadas juventudes, a través del acceso a los estudios universitarios y empleo, dentro del cual las partes involucradas, y en la medida de sus posibilidades y normativas internas vigentes, puedan desarrollar y colaborar de manera conjunta en programas afines.

Misión

Después de consolidar este acuerdo, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que las universidades públicas tienen una misión y una responsabilidad social que cumplir, donde la suma de esfuerzos dará buenos resultados para los jóvenes y la sociedad de Chiapas.

Asimismo, refrendó el compromiso de la institución para apoyar este tipo de iniciativas que beneficien a sectores vulnerables, poniendo a disposición de las instituciones, la experiencia y la capacidad de la comunidad universitaria.

En su intervención, la titular del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, aseveró que es de suma importancia trabajar para el bienestar de las y los jóvenes, a fin de que en el futuro sean personas de bien, contribuyendo a mejorar sus perspectivas de vida y disminuir los índices de pobreza. A su vez, el titular de la SEyT, Luis Pedrero González, resaltó la importancia de otorgarles una educación y un trabajo digno, con prestaciones laborales.

En este marco, la Unach se compromete a realizar pláticas de orientación vocacional, realizar un recorrido presencial por sus instalaciones, además brindará apoyo y asesoría académica en general, así como la exención del pago de inscripciones, a las juventudes que sean aceptadas como estudiantes regulares en alguna Unidad Académica de la Unach, durante la vigencia del presente convenio.