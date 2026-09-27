Acuerdan beneficios para personal de confianza

La reducción de la jornada laboral de acuerdo con la antigüedad; un día de asueto con motivo del cumpleaños y otro por el Día del Padre, así como la posibilidad de ejercer días económicos, conforme a las disposiciones establecidas, son algunos de los beneficios que tendrán trabajadores de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Lo anterior como parte de un acuerdo institucional mediante el cual se establecieron condiciones laborales y beneficios para el personal de confianza, así lo indicó la rectora Juana de Dios López Jiménez, como reconocimiento a la labor que desempeñan.

Destacó que este acuerdo representa un reconocimiento al esfuerzo y compromiso del personal de confianza con la institución y contribuye a avanzar hacia una universidad con mejores condiciones laborales y mayor sentido de justicia y humanismo.

Reconocimiento

Enfatizó el compromiso, dedicación y aportación del personal de confianza al desarrollo de la universidad, con quienes han tenido la oportunidad de convivir y compartir responsabilidades a lo largo de su trayectoria universitaria.

En representación de las y los trabajadores de confianza, José Luis Zavala Ramírez, calificó el acuerdo como un paso significativo en la vida laboral, al señalar que permite avanzar hacia “un acceso a las mismas oportunidades de igualdad social sustantiva”.

A nombre de las y los trabajadores de confianza, reconoció la disposición de la Rectoría para escuchar y atender sus necesidades laborales; destacó que este acuerdo representa el reconocimiento de una labor que durante administraciones anteriores no había recibido la misma visibilidad.