Acuerdan continuar con Ley Seca en Oxchuc

Autoridades de las diversas comunidades que conforman el municipio de Oxchuc se reunieron este sábado en asamblea en la que acordaron, entre otras cosas, la continuidad de la Ley Seca.

Durante la reunión realizada en la cabecera municipal, se reafirmó la continuidad de la ley seca como parte de los acuerdos establecidos en la asamblea, fortaleciendo el respeto a las decisiones colectivas y a la organización comunitaria que caracteriza al municipio.

Herramientas

En la asamblea también se realizó la entrega de una patrulla para fortalecer las labores de seguridad pública y una unidad destinada a Protección Civil, herramientas que contribuirán a mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de las comunidades y brindar mayor atención a las familias.

Se informó, entre otras cosas, que la participación de cada comunidad es fundamental para construir acuerdos, atender las necesidades prioritarias y seguir avanzando por el bienestar del pueblo.