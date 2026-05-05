Acuerdan controlar la venta de alcohol

Autoridades tradicionales del municipio de Chenalhó, acordaron implementar medidas estrictas para el control de venta de bebidas embriagantes, limitando su venta a únicamente dos días por semana.

En la reunión a la que asistieron 138 agentes rurales del municipio de San Pedro Chenalhó, acordaron por unanimidad implementar estrictas medidas para poner un alto a la comercialización del alcohol.

Acordaron que toda persona que sea sorprendida vendiendo bebidas embriagantes o droga, será detenida y entregada a las autoridades correspondientes.

Operativos de vigilancia

Para ello indicaron, diversas corporaciones policiacas realizarán operativos de vigilancia en carreteras, calles y comunidades del municipio.

Se determinó que todos los establecimientos comerciales con giro de venta de alcohol deberán ajustarse a un nuevo calendario, la venta solo estará permitida los días sábados y domingos, en un horario de 6:00 de la mañana a 19:00 horas.

“Los propietarios de los establecimientos deberán acatar estos acuerdos de lo contrario serán sancionados por usos y costumbres”, señalaron.

Finalmente, dieron a conocer que esta medida busca reducir los índices de violencia familiar, riñas y accidentes de tránsito. Para ello ya realizan los recorridos en las comunidades.