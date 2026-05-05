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Acuerdan controlar la venta de alcohol

Mayo 05 del 2026

Autoridades tradicionales del municipio de Chenalhó, acordaron implementar medidas estrictas para el control de venta de bebidas embriagantes, limitando su venta a únicamente dos días por semana.

En la reunión a la que asistieron 138 agentes rurales del municipio de San Pedro Chenalhó, acordaron por unanimidad implementar estrictas medidas para poner un alto a la comercialización del alcohol.

Acordaron que toda persona que sea sorprendida vendiendo bebidas embriagantes o droga, será detenida y entregada a las autoridades correspondientes.

Operativos de vigilancia

Para ello indicaron, diversas corporaciones policiacas realizarán operativos de vigilancia en carreteras, calles y comunidades del municipio.

Se determinó que todos los establecimientos comerciales con giro de venta de alcohol deberán ajustarse a un nuevo calendario, la venta solo estará permitida los días sábados y domingos, en un horario de 6:00 de la mañana a 19:00 horas.

“Los propietarios de los establecimientos deberán acatar estos acuerdos de lo contrario serán sancionados por usos y costumbres”, señalaron.

Finalmente, dieron a conocer que esta medida busca reducir los índices de violencia familiar, riñas y accidentes de tránsito. Para ello ya realizan los recorridos en las comunidades.

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